Калининград, 26 октября, 2022, 12:28 — ИА Регнум. В 2023 году муниципалитеты Калининградской области получат из бюджета 8 млрд рублей. Об этом сообщил министр финансов Калининградской области Виктор Порембский, пишет «Комсомольская правда».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Он отметил, что фонд по выравниванию бюджетной обеспеченности муниципалитетов в 2023 году составит 2,4 млрд рублей. Также в виде дотаций будет выделено 1,7 млрд рублей.

Кроме того, 752 млн рублей поступят в местные бюджеты в виде доходов по дополнительным нормативам отчислений от НДФЛ. Планируется, что дополнительная дотация будет составлять 285 млн рублей.

Субсидии местным бюджетам на финансовое обеспечение вопросов местного значения без учета капитальных расходов составят 3,2 млрд рублей.

Виктор Порембский добавил, что такая поддержка предусмотрена по 40 целевым статьям в 11 государственных программах.