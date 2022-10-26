Уфа, 26 октября, 2022, 12:30 — ИА Регнум. О необходимости уделять особое внимание семьям мобилизованных заявил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров на открытии республиканского форума по вопросам профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба правительства региона.

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Чиновник сообщил, что в дополнительное образование в Башкирии вовлечены более 80% детей, при этом нужно повышать привлекательность дополнительных развивающих программ.

«Особый акцент, конечно, нужно делать и на профилактической составляющей, полноценно вовлекая ребят из категории риска», — приводит пресс-служба слова Назарова.

Чиновник отметил, что реализуемые в Башкирии «активности» приносят положительные результаты. Так, по итогам первого полугодия 2022 года число совершенных несовершеннолетними преступлений уменьшилось почти на девять процентов, более чем на десять процентов сократилось число несовершеннолетних, совершивших преступления, пояснил он.

Назаров отметил, что в условиях проведения спецоперации, частичной мобилизации все ресурсы региона и усилия нужно направить поддержку семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, пропаганду здорового и законопослушного образа жизни, при этом особое внимание нужно уделить семьям мобилизованных.