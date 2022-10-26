Санкт-Петербург, , 12:34 — REGNUM В течение ближайших трёх лет на поддержку бизнеса в Санкт-Петербурге направят 4,5 млрд рублей. Такими планами 26 октября поделился губернатор Петербурга Александр Беглов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Бизнес Иван Шилов © ИА REGNUM

«В ходе корректировки бюджета 2022 года добавим три миллиарда рублей на докапитализацию Фонда развития промышленности и Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса. На следующий трёхлетний период на поддержку малого и среднего бизнеса направим 4,5 млрд рублей», — заявил Беглов, представляя в Заксобрании Петербурга проект городского бюджета на трехлетний плановый период.

Губернатор отметил, что в 2022 году власти ввели ряд налоговых преференций на сумму почти в 13,5 млрд рублей. В качестве мер поддержки бизнеса Смольный предлагает до 2025 года продлить налоговые каникулы по патентной и упрощённой системе налогообложения для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.

Добавим, Фонд развития промышленности Санкт Петербурга только в 2022 году уже выдал промышленникам города 22 займа на сумму около полутора миллиардов рублей. В текущем году капитализация Фонда составляет более 5 млрд рублей. В конце года планируется докапитализировать его ещё на 2 млрд рублей.

В свою очередь Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса в 2022 году был докапитализирован на 1 млрд рублей. Из них 300 млн рублей направлены на новую программу займов без залога организациям сферы обрабатывающего производства, 200 млн рублей — на действующие беззалоговые программы на возобновление деятельности и поддержку занятости и 500 млн рублей — на действующие залоговые программы. Всего с начала года Фондом выдано 243 залоговых займа на сумму 724,6 млн рублей, 110 беззалоговых займов на сумму 500 млн рублей, а также предоставлено 349 поручительств на сумму 3,84 млрд рублей, что позволило привлечь 8,39 млрд руб.

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