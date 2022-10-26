Санкт-Петербург, 26 октября, 2022, 12:34 — ИА Регнум. В течение ближайших трёх лет на поддержку бизнеса в Санкт-Петербурге направят 4,5 млрд рублей. Такими планами 26 октября поделился губернатор Петербурга Александр Беглов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Бизнес

«В ходе корректировки бюджета 2022 года добавим три миллиарда рублей на докапитализацию Фонда развития промышленности и Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса. На следующий трёхлетний период на поддержку малого и среднего бизнеса направим 4,5 млрд рублей», — заявил Беглов, представляя в Заксобрании Петербурга проект городского бюджета на трехлетний плановый период.

Губернатор отметил, что в 2022 году власти ввели ряд налоговых преференций на сумму почти в 13,5 млрд рублей. В качестве мер поддержки бизнеса Смольный предлагает до 2025 года продлить налоговые каникулы по патентной и упрощённой системе налогообложения для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.

Добавим, Фонд развития промышленности Санкт Петербурга только в 2022 году уже выдал промышленникам города 22 займа на сумму около полутора миллиардов рублей. В текущем году капитализация Фонда составляет более 5 млрд рублей. В конце года планируется докапитализировать его ещё на 2 млрд рублей.

В свою очередь Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса в 2022 году был докапитализирован на 1 млрд рублей. Из них 300 млн рублей направлены на новую программу займов без залога организациям сферы обрабатывающего производства, 200 млн рублей — на действующие беззалоговые программы на возобновление деятельности и поддержку занятости и 500 млн рублей — на действующие залоговые программы. Всего с начала года Фондом выдано 243 залоговых займа на сумму 724,6 млн рублей, 110 беззалоговых займов на сумму 500 млн рублей, а также предоставлено 349 поручительств на сумму 3,84 млрд рублей, что позволило привлечь 8,39 млрд руб.