Москва, , 12:25 — REGNUM Возобновление полётов в Россию из стран Европы не стоит ждать вплоть до 2029 года. Такой прогноз даёт Европейский орган управления воздушным движением Eurocontrol в отчете о перспективах восстановления трафика воздушного движения, сообщили 26 октября в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Авиаперевозки https://t.me/aerokuz

В прогнозе Евроконтроля рассмотрены три сценария: самый оптимистичный показывает восстановление европейской авиации до уровня 2019 года в 2023 году, а самый пессимистичный — восстановление до 2029 года, базовый — к 2025 году.

Также Евроконтроль предупреждает, что восстановление авиации будет «долгим и болезненным» из-за роста цен на энергоносители и влияния инфляции на спрос на авиаперевозки. Так, с начала 2022 года цены на авиатопливо выросли на 47%, а стоимость авиабилетов поднялась на 15% по сравнению с 2019 годом.

Как сообщало ИА REGNUM, в России стало больше отказов в получении шенгенских виз, но эта статистика пока далека от тревожной.

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