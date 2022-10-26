Токио, , 12:25 — REGNUM Попытки Соединённых Штатов нарастить экспорт энергоресурсов в страны Евросоюза, что те могли справиться с кризисом, ведут к проблемам. Об этом пишет японская газета Nihon Keizai.

Контейнер с дизельным топливом succo

Издание оценила последствия попытки США восполнить нехватку российской нефти в еврозоне как негативные. Так, они ведут к возникновению дефицита дизельного топлива в США, усугубляющего инфляцию. Журналисты считают, что итогом может стать решение Белого дома ограничить экспорт нефтепродуктов, что также ударит по экономике Евросоюза.

Ситуация сформировалась из-за перехода европейцев на дизельное топливо на фоне отказа от газа. Также повлияло решение президента США Джо Байдена восполнить дефицит сырой нефти, сократившее стратегические резервы до самых низких за 40 лет значений.