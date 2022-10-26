Южно-Сахалинск, 26 октября, 2022, 12:24 — ИА Регнум. О гибели ещё двоих жителей Сахалина в ходе специальной военной операции в защиту Донбасса сообщил в своём телеграм-канале 26 октября губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

Скорбь

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Геройски погибли рядовой Литовченко Александр Владимирович из Тымовского и младший сержант Филимонов Александр Станиславович из Корсакова.

«Горько, когда уходят наши парни. Они были и остаются настоящим примером патриотизма, мужества и отваги. Сахалин гордится своими героями и обязательно сохранит память о них. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким», — написал Лимаренко.

Он пообещал, что семьям погибших будет оказан вся необходимая помощь.

Телеграм-канал губернатора Сахалина Валерия Лимаренко Геройски погибли рядовой Литовченко Александр Владимирович из Тымовского и младший сержант Филимонов Александр Станиславович из Корсакова

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе специальной операции в защиту Донбасса при исполнении воинских обязанностей погиб житель Холмска Сергей Сергеевич Ефанов.