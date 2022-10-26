Калуга, 26 октября, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Банк России фиксирует новую волну распространения мошеннической схемы. Чтобы обмануть граждан, мошенники представляются сотрудниками Банка России и сообщают о сомнительных операциях, якобы совершаемых по счету или карте. Затем в мессенджер или на электронную почту жертвы приходит изображение поддельного удостоверения сотрудника Банка России с логотипом и печатью. Об этом 26 октября сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела безопасности калужского отделения Банка России Павел Кузнецов.

Телефонное мошенничество

Высылая фальшивое удостоверение, мошенники рассчитывают убедить человека в правдоподобности своих недобросовестных действий. Примечательно, что такие документы могут содержать фамилии реальных работников. Получить эти сведения не сложно — они есть на сайте регулятора. В дальнейшем мошенники действуют по классической схеме: выманивают персональные данные, секретные коды и пароли чтобы украсть деньги или оформить на жертву кредит».

Калужское отделение Банка России напоминает, что регулятор не работает с физическими лицами, как с клиентами, и не ведет их счета. Сотрудники Банка России не звонят гражданам и не направляют им копии своих документов.

«Если вам поступил похожий звонок, немедленно прервите разговор. По возможности заблокируйте номер звонившего. Если сомневаетесь в сохранности своих денег на банковском счете, позвоните самостоятельно в банк. Номер всегда можно узнать на официальном сайте кредитной организации или посмотреть на оборотной стороне банковской карты», — отметил Павел Кузнецов.