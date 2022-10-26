Подгорица, , 12:23 — REGNUM В Черногории реализация закона о временных алиментах, который предусматривает создание алиментного фонда, начнется 1 ноября, заявили сопредседатели Женского клуба парламента Черногории Бранка Бошняк и Весна Павичевич, сообщает RTCG &

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Они уточнили, что этот закон позволяет государству взять на себя обязательство по выплате алиментов на детей, если должник этого не делает.

Павичевич заявилf, что у нас уже много лет есть проблема с невыплатой алиментов, и этот закон решит эту проблему.

Босняк говорит, что закон ждали долго и, по его словам, члены Женского клуба очень рады, что закон был принят при поддержке 81 депутата.