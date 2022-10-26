Донецк, , 12:27 — REGNUM Жители Амвросиевского района Донецкой Народной Республики благодарны Амурской области за восстановление и ремонт школ. В одной из школ дети теперь могут учиться без тёплой одежды, в здании перестала протекать крыша, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 октября в пресс-службе правительства региона.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Глава района в ДНР поблагодарил за помощь Приамурье

«В школе стало намного теплее, чем было в прошлом году, перестала течь крыша. В спортзале теперь комфортно заниматься. Можно не надевать много кофт, а ходить просто в рубашке. Также у нас появились новые компьютеры в кабинете информатики, на которых мы занимаемся на уроках», — рассказали Даниил и София, ученики 9 класса Новоамвросиевской школы.

«Наши дети теперь могут сбросить дополнительную одежду, которая мешала им учиться. Знаем, что в планах ремонт спортивного зала, который находится в аварийном состоянии. Очень рады этому, потому что уже в следующем учебном году наши мальчишки смогут заниматься в обновленном зале», — сказала мама двух учеников Новоамвросиевской школы Анна Калюжная.

Ремонты также шли в школах №2 и №5 Амвросиевского района ДНР. Учреждения обеспечили необходимым для обучения оборудованием, установили новые окна. Губернатор Приамурья Василий Орлов подчеркнул, что Амурская область будет помогать учреждениям образования муниципалитета и дальше до тех пор, пока они не станут соответствовать российским стандартам. Он пригласил учителей в школы региона для ознакомления.

«Всё, что нужно, мы сделаем: приведем в порядок школы, учебные программы», — заверил Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Амурской области Василий Орлов посетил Амвросиевский район Донецкой Народной Республики. По его оценке, восстановление инфраструктуры в муниципалитете идёт хорошо.