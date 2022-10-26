Ижевск, 26 октября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Пострадавший при взрыве газа в Ижевске на улице Воровского в настоящее время находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Удмуртии в своем telegram-канале.

пресс-служба управления МЧС по Удмуртии Взрыв газа в Ижевске

Мужчина был госпитализирован в Первую республиканскую клиническую больницу. Он получил ожоги 90% поверхности тела. Сейчас врачи борются за его жизнь.

ИА REGNUM напоминает, 26 октября ранним утром на девятом этаже многоквартирного дома на улице Воровского произошел хлопок газа. Взрывом выбило окна, рамы и двери в подъезде. Были эвакуированы около 25 человек.