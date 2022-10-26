Москва, 26 октября, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Власти Китая продолжат укреплять политическое взаимодоверие с Россией и усиливать сотрудничество для оказания поддержки друг другу, заявил 26 октября посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«Перед лицом новых обстоятельств и новых задач Китай готов вместе с Россией работать над реализацией консенсуса, достигнутого президентом (России Владимиром) Путиным и председателем Си Цзиньпином, продолжит укреплять политическое взаимодоверие, усиливать поддержку друг другу, углублять деловое сотрудничество, усиливать гуманитарные обмены», — заявил он.

Посол также добавил, что Пекин готов вместе с Москвой «воплощать в себе ответственность крупных держав и играть направляющую роль», сотрудничать, чтобы помочь друг другу в осуществлении развития каждой из сторон.