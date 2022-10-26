Сеул, 26 октября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. В октябре 2022 года индекс деловой активности (BSI) в Южной Корее составил 76 пунктов. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, по сравнению с сентябрем текущего года индекс сократился на 2 пункта.

Эксперты отмечают, что деловая активность сократилась на фоне опасений по поводу замедления темпов роста экономики, высокой инфляции и повышения учетных ставок в крупных странах.

Индекс деловой активности — показатель, оценивающий настроения производителей. Показатель более 100 пунктов означает, что большинство производителей положительно смотрит в ближайшее будущее, ниже ста — отрицательно.