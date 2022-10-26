Калининград, , 12:21 — REGNUM За сокращенную до 4 дней рабочую неделю высказался каждый второй житель Калининграда — 51%. Об этом, как сообщает «Комсомольская правда», свидетельствуют результаты опроса SuperJob, который прошел с 11 по 24 октября.

Офисные работники (сс) mwitt1337

Отмечается, что чаще за укороченную неделю выступают женщины, чем мужчины — 65% против 54%.

Несмотря на голосование, такой режим работы на данный момент введен только в 1 из 100 компаний. Кроме того, 2% фирм считают такой формат не допустимым.