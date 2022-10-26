Сана, , 12:23 — REGNUM Руководство движения йеменских повстанцев-хуситов согласовало процедуру экспорта сжиженного газа иностранным компаниям. С таким заявлением, как сообщает Al-Masirah, выступил Ахмед Дарис, министр нефти и полезных ископаемых в правительстве хуситов.

Ливия Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом министр заявил, что экспорт не будет возобновлен без согласования формулы гарантии использования доходов от экспорта на выплату зарплаты государственным служащим.

По информации журналистов, французская «Total» — крупнейшая иностранная корпорация, ведущая добычу в Йемене — согласна на эту схему, поскольку опасается стать мишенью ракетных атак со стороны хуситов.

Ранее хуситы заявили, что иностранные компании, добывающие нефть и газ на территории Йемена, являются законной военной целью.