Сана, 26 октября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Руководство движения йеменских повстанцев-хуситов согласовало процедуру экспорта сжиженного газа иностранным компаниям. С таким заявлением, как сообщает Al-Masirah, выступил Ахмед Дарис, министр нефти и полезных ископаемых в правительстве хуситов.

Иван Шилов ИА REGNUM Ливия

При этом министр заявил, что экспорт не будет возобновлен без согласования формулы гарантии использования доходов от экспорта на выплату зарплаты государственным служащим.

По информации журналистов, французская «Total» — крупнейшая иностранная корпорация, ведущая добычу в Йемене — согласна на эту схему, поскольку опасается стать мишенью ракетных атак со стороны хуситов.

Ранее хуситы заявили, что иностранные компании, добывающие нефть и газ на территории Йемена, являются законной военной целью.