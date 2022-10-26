Москва, 26 октября, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Торговая война между Китаем и США непременно продолжится, что обусловлено как масштабностью экономик обоих стран, так и их разнополярностью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявил первый заместитель декана факультета экономики и бизнеса, профессор департамента отраслевых рынков финуниверситета при правительстве РФ Иван Петров.

Iecs США против Китая

«Причем формат противостояния может приобрести цифровые очертания, — уточнил Петров. — Страна, имеющая наиболее сильную информационно-технологическую базу, может применить свои цифровые решения для захвата мирового лидерства. В настоящее время приоритет в сфере информационных технологий можно отдать США, но стремительный захват определенной доли рынка китайскими компаниями еще раз подчеркивает их масштабность и высокую скорость развития. Российско-китайское партнерство, которое будет усиливаться в связи с разворотом России на Восток, добавляет Китаю огромные шансы на победу в торговой войне с США».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Петров рассказал, что будет с котировками акций китайских компаний торгуемых в США.