Москва, 26 октября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о результатах проверки по факту исчезновения двоих жителей Ставрополья. Проверка была организована следственными органами СК по Ставропольскому краю по информации в СМИ о якобы пропаже семьи, переписавшей свое имущество на экстремистскую организацию СССР (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Официальное интернет-представительство президента России Александр Бастрыкин

Об исчезновении своих родителей заявил ставрополец Михаил Антипов. Они, по данным мужчины, причисляли себя к членам секты СССР (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Любовь и Фёдор Антиповы перестали оплачивать коммунальные услуги и переписали свою квартиру своим соратникам-сектантам, которые пообещали им «защиту и покровительство от Российской Федерации, которая является для них оккупантом», пишет «АиФ-СК».

Сын, заявивший о пропаже родителей в органы правопорядка, утверждает, что те не предпринимают никаких действий, чтобы найти родителей.