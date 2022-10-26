Астана, , 12:16 — REGNUM Депутаты мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана приняли во втором чтении законопроект о внесении изменений в пенсионное законодательство 26 октября. Об этом сообщает портал Zakon. kz.

Пенсионный возраст Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным журналистов, законопроект предполагает приостановку до 2028 года повышение пенсионного возраста для женщин на уровне 61 года. Кроме того, документе предусмотрено доведение размера минимальной пенсии до 70% от прожиточного минимума, а максимальной — до 120%.

Также проект закона предполагает увеличение периода выплат по уходу за ребёнком до полутора лет.

Напомним, в сентябре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил приостановить повышение пенсионного возраста для женщин. Ранее планировалось его поднять до 63 лет, как у мужчин, к 2027 году.