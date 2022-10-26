Астана, 26 октября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Депутаты мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана приняли во втором чтении законопроект о внесении изменений в пенсионное законодательство 26 октября. Об этом сообщает портал Zakon. kz.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пенсионный возраст

По данным журналистов, законопроект предполагает приостановку до 2028 года повышение пенсионного возраста для женщин на уровне 61 года. Кроме того, документе предусмотрено доведение размера минимальной пенсии до 70% от прожиточного минимума, а максимальной — до 120%.

Также проект закона предполагает увеличение периода выплат по уходу за ребёнком до полутора лет.

Напомним, в сентябре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил приостановить повышение пенсионного возраста для женщин. Ранее планировалось его поднять до 63 лет, как у мужчин, к 2027 году.