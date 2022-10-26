Москва, , 12:15 — REGNUM Котировки акций китайских компаний, торгуемых в США, скоро возвратятся на прежний уровень, а не исключено, что и на более высокий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявил первый заместитель декана факультета экономики и бизнеса, профессор департамента отраслевых рынков финуниверситета при правительстве РФ Иван Петров. Так он прокомментировал информацию о снижении котировок акций китайских компаний, торгуемых в Америке, после переизбрания Си Цзиньпина генсеком ЦК КПК на третий срок.

Си Цзиньпин Narendra Modi

«Выправление котировок акций произойдет в самое ближайшее время, поскольку переизбрание Си Цзиньпина — это случившийся факт, который не имеет обратной силы, — сказал Петров. — Вряд ли по аналогии с Лиз Трасс Си Цзиньпин сложит свои полномочия в самое ближайшее время и его антисторонники смогут поставить на пост генерального секретаря своего человека. Поэтому курс, который выберет Си Цзиньпин, будет реализован независимо от того, нравится это или нет другим странам, в том числе США».

Как полагает Петров, китайская специфика останется в этом курсе превалирующей.

«В то же время Китай продолжает оставаться одной из самых мощных держав и имеет очень сильную экономику. Таким образом, на мировой экономической арене он является одним из сильнейших игроков, которого не стоит игнорировать. Все эти факторы очевидны и будут способствовать возврату котировок акций китайских компаний, торгуемых в США, на прежний, а не исключено, что и на более высокий уровень», — подытожил Петров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Петров предположил, что Си Цзиньпин продолжит тот экономический курс, который реализовывал в прежние периоды.

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