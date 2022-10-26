Южно-Сахалинск, , 12:15 — REGNUM На Сахалине для мобилизованных для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса провели батальонное тактическое учение, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Учения Mil.ru

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Предполагалось, что противник закрепился в лесу на нескольких опорных пунктах и планирует продвигаться в глубь фронта. Мотострелковые подразделения прибыли в район базирования врага и перешли в наступление. Усилили соединение 152 мм самоходные артиллерийские установки «Гиацинт», миномётная батарея и танки Т-80БВ.

В ходе учений гусеничная техника прошла через минно-взрывные заграждения. С помощью современных беспилотных летательных аппаратов была выполнена разведка местности и корректировка огня артиллерии.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе специальной операции в защиту Донбасса при исполнении воинских обязанностей погиб житель Холмска Сергей Сергеевич Ефанов.