Москва, 26 октября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Власти Мексики выступают против исключения России из международных институтов, заявила 26 октября посол этой страны в Москве Норма Пенсадо.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Мексика

«Мексика не присоединилась к санкциям и выступает против того, чтобы Россию изгоняли или приостанавливали членство в международных организациях», — цитирует ее РИА Новости.

При этом она добавила, что Мексика резко осуждает действия Москвы на территории б. УССР.