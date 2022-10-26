Москва, 26 октября, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Генсек ЦК КПК Си Цзиньпин продолжит тот экономический курс, который реализовывал в течение предыдущих двух периодов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявил первый заместитель декана факультета экономики и бизнеса, профессор департамента отраслевых рынков финуниверситета при правительстве РФ Иван Петров.

Kremlin.ru Си Цзиньпин

«Как отмечается в его программе, сильное внимание будет уделено инновационной деятельности, но не в виде прямых инновационных продуктов, которым необходима коммерциализация, а инновациям в виде формирования идеологической парадигмы, мировоззренческим инновациям, инновационным методам обеспечения экономического и гендерного равенства, — сказал Петров. — Можно сказать, что курс будет рассчитан на совершенствование тех же организационно-управленческих, идейно-просветительских и патриотических методов, которые используются сейчас, но новые механизмы их реализации сделают их более эффективными, совершенными».

По словам Петрова, можно ожидать поддержки государственных предприятий в части внедрения инновационных производственных процессов, инновационных технологических решений, инновационных экспортно-ориентированных технологий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что от властей Китая не стоит ждать управленческих рывков в сторону рыночных отношений и монетизации экономики.