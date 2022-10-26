Анкоридж, США, 26 октября, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Консорциум Far North Fiber предполагает, что трансарктический подводный кабель будет готов к эксплуатации к концу 2026 года. Об этом сообщает TelecomPaper.

Иван Шилов, ИА REGNUM Интернет

Финская компания Cinia, Far North Digital из Аляски и японская Arteria Networks создали консорциум Far North Fiber для разработки и прокладки трансарктической подводной волоконно-оптической линии связи, которая соединит Европу с Азией. Система протяжённостью около 17 тыс. км, напрямую соединяющая Японию, Северную Америку, Ирландию и Скандинавию, должна быть готова к эксплуатации к концу 2026 года.

Для строительства и установки кабеля и необходимого оборудования для реализации проекта была выбрала компания Alcatel Submarine Networks.

Отметим, что ранее, в 2019 году, группа МегаФон и финская Cinia на ПМЭФ подписали договор на проведение совместных морских исследований в рамках реализации проекта по прокладке подводной волоконно-оптической линии связи из Европы в Азию. Однако спустя время МегаФон заморозил проект «Arctic connect».

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