Волгоград, 26 октября, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Региональную единовременную выплату получат жители Волгоградской области, которые участвуют в специальной военной операции в качестве добровольцев. Об этом 26 октября на встрече с волонтёрами заявил губернатор Андрей Бочаров.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Добровольцам назначена такая же выплата, как мобилизованным гражданам — 100 тысяч рублей.

«Считаю, это справедливо! Также считаю необходимым распространить действие дополнительных мер поддержки семей мобилизованных граждан Волгоградской области и на семьи добровольцев. Соответствующие поручения уже даны», — отметил глава региона.

По словам губернатора, единовременную региональную выплату уже получили порядка 50% призванных в ходе частичной мобилизации жителей региона.