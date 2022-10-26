Триполи, 26 октября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Министр обороны Турции Хулуси Акар прибыл в Ливию с официальным визитом. Об этом 26 октября сообщает Fawasel.

Иван Шилов ИА REGNUM Ливия

По данным журналистов, в рамках визита Акар встретился с главой Правительства национального единства Ливии Абдель-Хамидом Дабайбой.

Отмечается, что в ходе встречи министр обороны Турции подтвердил Дабайбе решимость Анкары продолжать армейскую подготовку кадров ливийской армии, поставки военной помощи, а также — предоставлять услуги турецких военных консультантов ливийскому правительству в Триполи.

Также сообщается о том, что по итогам встречи Дабайба и Акар подписали два соглашения о сотрудничестве между Турцией и Ливией в военной сфере.