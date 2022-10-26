Екатеринбург, , 12:22 — REGNUM В проект бюджета Екатеринбурга на 2023 год заложили 1 млрд рублей на празднование юбилея города. Об этом 26 октября в ходе брифинга журналистам сообщил замглавы уральской столицы Андрей Корюков.

Екатеринбург Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я бы сказал, что объём инвестиций понятен. Это около 1 млрд рублей. Объём культурных и праздничных мероприятий пока обсуждается на уровне администрации города», — сказал Корюков.

По словам чиновника, в смету на празднование юбилея также войдут затраты на проведение различных соревнований. В частности, с 19 по 31 Екатеринбург примет Международный фестиваль университетского спорта. Он станет заменой Универсиаде, которая должна была пройти в городе в 2023 году.

Отметим, в 2022 году траты на празднование Дня города в Екатеринбурге были значительно меньше. Всего 27 млн рублей.