Москва, 26 октября, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Экономика КНР после переизбрания Си Цзиньпина генеральным секретарем Центрального комитета КПК на третий срок будет развиваться по тем же законам и принципам, которые использовались ранее. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявил первый заместитель декана факультета экономики и бизнеса, профессор департамента отраслевых рынков финуниверситета при правительстве РФ Иван Петров. Так он прокомментировал информацию о снижении котировок акций китайских компаний, торгуемых в США.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Реакция обусловлена тем, что значимых изменений, каких-либо преобразований, смены курса не приходится ожидать от генерального секретаря, который избирается на третий срок, — сказал Петров. — Речь может идти лишь об углублении партийной идеологии, об укреплении государственного участия, обеспечении устойчивого развития. Экономика КНР после переизбрания будет развиваться по тем же законам и принципам, которые использовались ранее. Приоритет будет отдаваться партийной деятельности, в меньшей степени следует ожидать управленческих рывков в сторону рыночных отношений и монетизации экономики. Всё это найдет отражение в деятельности китайских компаний, торгуемых в США».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что серьезная зависимость экономики КНР от экспорта не позволит китайским властям резко изменить ее курс.