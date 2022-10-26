Донецк, , 12:10 — REGNUM Куйбышевский район Донецка был обстрелян вооружёнными формированиями киевского террористического режима. Об этом 26 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Уточняется, что обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 11:10 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено три снаряда натовского калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева рассказала, что независимые резервные каналы сети интернет и мобильной связи создадут в регионе.