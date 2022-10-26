Санкт-Петербург, , 12:12 — REGNUM В Санкт-Петербурге уровень безработицы среди населения практически вернулся к допандемийному уровню. Об этом, представляя в Заксобрании проект городского бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, заявил 26 октября губернатор Петербурга Александр Беглов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Очередь безработных на бирже труда Андрей Репин © ИА REGNUM

«В целом, ситуация с занятостью в Петербурге остаётся спокойной. Город практически вернулся к допандемийному уровню безработицы. Он составляет 1,7%», — сообщил губернатор.

Добиться такого показателя удалось отчасти благодаря ряду существенных мер поддержки бизнеса. К тому же для стимулирования экономического роста города сохранят все работающие инструменты господдержки.

Напомним, что, по данным на конец сентября 2022 года, в простое находились 7946 сотрудников городских предприятий. А в режиме неполной занятности работали 7048 человек.

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