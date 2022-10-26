Москва, , 12:08 — REGNUM В России стало больше отказов в получении шенгенских виз, но эта статистика пока далека от тревожной. Основная причина отказов — недостаточная сумма средств на банковских счетах заявителя, сообщили 26 октября в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Шенгенская виза Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В этом случае туроператоры рекомендуют российским туристам прилагать к пакету документов для получения шенгенской визы справки о наличии на банковском счету не менее 300 тыс. рублей.

Также шенген надо правильно использовать: хорошая визовая история — один из залогов получения визы в следующий раз. Необходимо соблюдать правила первого въезда — первой страной въезда в шенгенскую зону должна быть страна, которая выдала визу.

Как сообщало ИА REGNUM, средний срок оформления шенгенской визы в России в на сегодняшний день составляет 2,5 недели.

Читайте подробнее: В АТОР назвали сроки оформления шенгенской визы