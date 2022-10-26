* талибов — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 26 октября, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Местные источники «8 Собх» в долине Абдуллахейль уезда Дара провинции Панджшер сообщают, что под пытками талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погиб водитель.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Его звали Нур Мохаммад, он был жителем долины Абдуллахейль. Информированный источник сообщил: «У Нур Мохаммада, сына Али Мохаммада, был автомобиль марки Suzuki, и он занимался извозом. Когда он вёз пассажиров в Хесарак, они все были арестованы».

Этот источник добавляет: «Их отвезли в район Даштак и обвинили в членстве во Фронте сопротивления. Их пытали. Нур Мохаммад умер под пытками, а Гулям Ишан находится в коме. Автомобиль Нур Мохаммада остался в Хесараке, а его тело находится в административном центре Панджшера».

Этот источник заявил, что Гулям Ишан перевезен больницу уезда Анаба. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не дали комментариев.

Следует упомянуть, что недавно молодой человек из Панджшера погиб под пытками в Главном управлении разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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