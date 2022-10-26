Москва, , 12:07 — REGNUM Врач сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский прекратил сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе. Об этом 26 октября сообщает ТАСС.

Этери Тутберидзе [kremlin

«Да, сейчас я не работаю на льду, где тренируется группа Этери Георгиевны, наша работа была рассчитана на срок подготовки к Олимпиаде», — сказал Шветский.

Он добавил, что остаётся врачом сборной России и продолжает работу в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА).

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