Минск, , 12:05 — REGNUM В вопросах боевой подготовки белорусских войск необходимо переходить к большей мобильности, заявил начальник генерального штаба ВС Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич в ходе оперативного сбора командного состава.

Вооруженные силы Белоруссии Mil.by

«В вопросах боевой подготовки войск нужно переходить к большей мобильности, самостоятельности отдельных подразделений тактического уровня — это взвод, рота, батальон. Исходя из этого сделано очень много для переоснащения и дооснащения наших подразделений», — цитирует его пресс-служба белорусского оборонного ведомства.

Он добавил, что это касается и беспилотных летательных аппаратов различных модификаций, уровней, а также средств связи, средств наблюдения, которые позволяют войскам наблюдать за полем боя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не верит в возможность начала Третьей мировой войны.

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