Минск, 26 октября 2022, 12:05 — REGNUM В вопросах боевой подготовки белорусских войск необходимо переходить к большей мобильности, заявил начальник генерального штаба ВС Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич в ходе оперативного сбора командного состава.
Он добавил, что это касается и беспилотных летательных аппаратов различных модификаций, уровней, а также средств связи, средств наблюдения, которые позволяют войскам наблюдать за полем боя.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не верит в возможность начала Третьей мировой войны.
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