Москва, , 12:05 — REGNUM Отцы двоих и более детей освобождены от мобилизации, также бронь имеют отцы детей-инвалидов. Об этом сообщила депутат Госдумы Нина Останина (КПРФ) со ссылкой на замглавы Минобороны Николая Панкова.

Нина Останина Duma.gov.ru

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«Только что созвонилась с заместителем министра обороны Николаем Панковым. Наши изменения в директиву Генштаба касательно освобождения от частичной мобилизации отца двоих детей, жена которого на 22-й неделе беременности — принята!» — сообщила Останина.

«Также в директиву внесена ещё одна поправка — от частичной мобилизации освобождены отцы детей-инвалидов вне зависимости от количества детей в семье!» — проинформировала парламентарий в телеграм-канале.

При этом она обратила внимание на то, что «взамен нас попросили не настаивать до окончания спецоперации на принятии поправок в закон «О мобилизации», поскольку директива действует до окончания СВО».

«Поговорим с коллегами этот момент отдельно, однако глава комитета Госдумы по обороне (Андрей Картаполов) уже пообещал мне лично поддержать наши поправки после СВО», — добавила Останина.

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