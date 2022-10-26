Херсон, 26 октября, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Независимые резервные каналы сети интернет и мобильной связи создадут в Херсонской области, сообщила 26 октября в телеграм-канале заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева.

Богдан Борман ИА REGNUM Вышка связи

«Министр цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области Никита Бородин <…> уже работает с коллективом по созданию независимых резервных каналов сети интернет и мобильной связи на левом и правом берегах. Что это значит? Это значит, что ВСУ или диверсанты не смогут лишить нас связи», — написала Губарева.

Она также уточнила, что министерство труда и социальной политики и министерство цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области благополучно переехали на левый берег Днепра и уже развернули работу. Проведены первые совещания, решаются вопросы по расселению граждан и социальным выплатам, а также вопросы вывоза маломобильных граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, с 19 октября власти Херсонской области объявили об организованном перемещении жителей районов, расположенных на правом берегу Днепра, на левый. Перемещение в том числе коснулось и подразделений администрации Херсонской области.