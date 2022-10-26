Москва, , 12:05 — REGNUM Южнокорейская компания HYSG, владеющая правами на торговую марку «Доширак», приобрела российского производителя «Юроп фудс ГБ», выпускающего продукцию под брендом Gallina Blanca.

Доширак

Об этом 26 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на данные в ЕГРЮЛ. Согласно информации, единственным акционером компании «Юроп фудс ГБ» является холдинг HYSG. Генеральным директором предприятия стал Рю Тэджун. Закрытие сделки состоялось 25 октября.

Gallina Blanca — бренд, под которым выпускаются супы, бульонные кубики и приправы. Производство расположено в Нижегородской области.