Джакарта, , 12:05 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто подтвердил приверженность Индонезии поддержке борьбы палестинского народа в определении судьбы и независимости страны, сообщает Kompas.

Прабово Субианто (сс) Prabowo Subianto

Сообщение было передано Прабово Субианто во время встречи с премьер-министром Палестины Мохаммедом Штайе в офисе министерства обороны в Джакарте.

«Мы будем продолжать поддерживать эту борьбу. Индонезийское правительство несколько раз подчеркивало, что оно будет продолжать оказывать ощутимую помощь палестинскому народу», — заявил Прабово Субианто.

На этой встрече Прабово Субианто также рассказал о некоторой помощи, оказываемой Индонезией Палестине.

«Мы строим больницу в Газе. Мы также привержены строительству больниц на Западном берегу и в Хевроне», — заявил министр обороны.

Мохаммед Штайе высоко оценил приверженность Индонезии всегда твердо стоять на стороне палестинского народа, в том числе в том, что касается прав палестинцев на самоопределение.

Как сообщало ИА REGNUM, начальник штаба индонезийской армии генерал Дудунг Абдурахман заверил, что армия готова обеспечить безопасность проведения саммита G20 на Бали 15–16 ноября 2022 год.

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