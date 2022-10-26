* талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 26 октября, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Местные источники «8 Собх» в афганской провинции Панджшер утверждают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) насильственно выселили жителей одного из кишлаков.

DFID — UK Department for International Development Афганская семья

Надёжные источники сообщили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вынудили уехать оставшиеся 18 семей из кишлака Кушаба в одном из отдалённых районов Панджшера.

Большинство жителей этого кишлака были выселены несколько месяцев назад, теперь он полностью опустел.

Хотя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) официально не объявляли о переселении, их жестокость и насилие по отношению к жителям, а также запрет на выпас скота в горах вынудили людей покинуть насиженные места.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего об этом не сказали. Ранее в Панджшере они принудительно выселили десятки семей по обвинению в сотрудничестве с Фронтом национального сопротивления.

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