Буй, Костромская область, , 12:11 — REGNUM В Костроме будут судить мужчину, спровоцировавшего дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб водитель и пострадали трое пассажиров. Об этом сообщает СУ СКР по Костромской области.

Место аварии Группа «Спасатели Костромы»

Авария произошла 27 мая 2022 года на трассе «Буй — Кострома». Как установило следствие, 45-летний буевлянин управлял автомобилем «Nissan Primera», будучи нетрезв. В какой-то момент он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной «ВАЗ 2110». В ней кроме 35-летнего водителя находилась женщина и двое ее детей.

Мужчина, управлявший «ВАЗ 2110 скончался на месте ДТП. Пассажиры получили травмы, которые причинили их здоровью тяжкий, легкий и средний вред. Обвиняемый признал вину, его заключили под стражу. Уголовное дело направлено в суд. Мужчину могут лишить свободы на 12 лет.

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