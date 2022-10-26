Казань, 26 октября, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Горячую линию по вопросам оказания мер социальной поддержки семьям мобилизованных откроют в Татарии 27 октября. Консультации окажут с 13:00 до 15:00 (мск), сообщили в объединении женщин-депутатов Госсовета РТ «Мэрхэмэт — Милосердие».

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

На вопросы жителей республики ответят представители профильных ведомств и министерств РТ, а также женщины-депутаты регионального парламента.

Вопросы принимаются по телефону: +7(843)238-10-00.

Ранее ИА REGNUM передавало, для мобилизованных граждан и их семей в Татарии ввели новую меру поддержки. Регистрировать недвижимость у них будут за один день.

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