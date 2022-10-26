Астана, , 12:01 — REGNUM Национальный банк Казахстана повысил ставку рефинансирования с 14,5% сразу до 16%. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба финансового регулятора.

Национальный Банк Казахстана Иван Шилов © ИА REGNUM

«Повышение ставки обусловлено совокупностью факторов, указывающих на растущее инфляционное давление. Превышение инфляции над прогнозами по данным сентября стало достаточно значительным», — объяснили в Нацбанке резкое повышение базовой ставки.

По мнению экспертов финрегулятора, сохранение высоких темпов инфляции в Казахстане обусловлено сменой цепочек поставок производителей, а также устойчивым курсом российской валюты. В Нацбанке решили прибегнуть к «жёстким» мерам для контроля над инфляцией.

Напомним, данное повышение ставки рефинансирования в Казахстане стало пятым с начала года. В июле её подняли с 14% до 14,5%.