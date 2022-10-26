Лондон, , 12:00 — REGNUM Предвзятое отношение к бедным людям — это «пятно на обществе» и должно быть признано незаконным, считает высокопоставленный представитель ООН.

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Специальный докладчик по вопросам крайней бедности и прав человека, бельгийский ученый-правовед Оливье де Шуттер поделился с газетой Guardian некоторыми тезисами своего доклада, который он собирается сделать на Генеральной ассамблее ООН в пятницу 28 октября. Он намерен призвать к тому, чтобы термин povertyism («беднизм») был включен в антидискриминационное законодательство наряду с сексизмом и расизмом.

«Бедность никогда не будет искоренена, пока… будет ограничен доступ к образованию, жилью, работе и социальным пособиям для тех, кто нуждается в них больше всего», — утверждает де Шуттер.

Согласно его определению, «беднизм» — это негативное стереотипное представление о бедных и одна из причин того, что люди не добиваются соблюдения своих прав, поскольку такое отношение отбивает у них желание обращаться за работой и пособиями.

В качестве примеров де Шуттер приводит случаи, когда работодатели более придирчиво относятся к резюме кандидатов, если они проживают в неблагополучном районе, арендодатели отказываются сдавать квартиры жильцам, получающим пособие, а школьники из бедных семей получают не такие рекомендации по получению образования, как их привилегированные сверстники.

Такие «унижения» не исчезнут сами по себе, утверждает де Шуттер. Он призывает правительства включить «социально-экономическое неблагополучие» в антидискриминационные законы в качестве защищаемого признака аналогично возрасту, полу, инвалидности и расе. Он также требует «позитивных действий в интересах бедных», которые, по его мнению, необходимы для преодоления порочной ловушки бедности.

Де Шуттер отметил, что в последнее время в мире произошли некоторые подвижки: во Франции дискриминация по признаку бедности теперь квалифицируется как уголовное преступление, а в канадской провинции Квебек «социальное положение» включено в число оснований, по которым запрещена дискриминация.

Но многие страны не хотят признавать этой проблемы, считает он, прежде всего потому, что социально-экономическое неблагополучие — это не фиксированная характеристика, которую нельзя изменить, как расу или возраст. «Хотя в принципе это верно, тем не менее бедность — это ловушка, из которой людям бывает трудно выбраться», отмечает де Шуттер в своем докладе.

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