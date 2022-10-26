Мелитополь, , 12:00 — REGNUM До 12 человек увеличилось количество пострадавших в результате теракта, произошедшего 25 октября около здания телецентра в Мелитополе. Об этом 26 октября рассказал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

Взрыв Екатерина Булатова © ИА REGNUM

«Шесть человек пострадали. Вообще, всего 12, но шесть — это те, которые в достаточно тяжелом состоянии», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что в результате прогремевшего накануне взрыва около телецентра в Мелитополе получили повреждения почти 30 квартир.