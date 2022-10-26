Дзержинский район, Калужская область, , 12:06 — REGNUM Предприятие по производству щебня открылось в деревне Жилетово Дзержинского района Калужской области на базе старого карьера. Об этом 26 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии региона Владимира Жипу.

На заводе по производству щебня в деревне Жилетово Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области

Помимо того, что в районе появился ещё один крупный налогоплательщик, работу на новом заводе уже получили 130 специалистов. В дальнейшем туда трудоустроят ещё более 200 человек. В предприятие по производству щебня вложено более 700 млн рублей.

«Горнодобывающая компания, которой принадлежит новое производство, отличается широким ассортиментом продукции и особым технологическим процессом. Летом 2022 года на предприятии провели масштабную реконструкцию, модернизировали оборудование и автопарк», — отметил Владимир Жипа.

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