Дзержинский район, Калужская область, 26 октября, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Предприятие по производству щебня открылось в деревне Жилетово Дзержинского района Калужской области на базе старого карьера. Об этом 26 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии региона Владимира Жипу.

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области На заводе по производству щебня в деревне Жилетово

Помимо того, что в районе появился ещё один крупный налогоплательщик, работу на новом заводе уже получили 130 специалистов. В дальнейшем туда трудоустроят ещё более 200 человек. В предприятие по производству щебня вложено более 700 млн рублей.

«Горнодобывающая компания, которой принадлежит новое производство, отличается широким ассортиментом продукции и особым технологическим процессом. Летом 2022 года на предприятии провели масштабную реконструкцию, модернизировали оборудование и автопарк», — отметил Владимир Жипа.