Брейтово, Ярославская область, , 12:10 — REGNUM В Ярославской области суд вынес приговор генеральному директору ООО «Свет», по вине которого женщина провалилась в колодец. Информация об этом появилась на официальном сайте региональной прокуратуры.

Канализационный колодец

Инцидент произошел в селе Брейтово в декабре 2020 года. Во время благоустройства пешеходных дорожек подрядчик не закрыл люком колодец и не выставил ограждения. Из-за этого 50-летняя женщина не увидела водосточную яму и провалилась в неё. Медики зафиксировали тяжкие телесные повреждения.

Суд приговорил ярославца к ограничению свободы на 1 год 3 месяца. Кроме того, он дважды в месяц должен регистрироваться в специализированном госоргане, не переезжать и не выезжать из Ярославля.

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