Стокгольм, , 12:05 — REGNUM Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон (Умеренные) начал свое выступление в ходе дебатов с участием лидеров партий в риксдаге с того, что почтил память 16-летнего молодого человека, застреленного в ночь на 26 октября. О чем еще сказал Кристерссон, сообщил телеканал SVT.

Ульф Кристерссон (c) European People's Party

В частности, премьер-министр страны указал на четыре области, на которых сосредоточит внимание правительство Швеции. Речь идет о борьбе с организованной преступностью, выводе Швеции из трудных экономических времен, выходе из климатического кризиса и вступлении в НАТО.

Что касается экономической ситуации и высоких цен на электроэнергию, Кристерссон сказал: «Мой посыл в том, что компенсация за высокие цены будет, мы выполним свое предвыборное обещание. Это не решает долгосрочный энергетический кризис, но смягчит холодную зиму».

»В Швеции нет ничего настолько плохого, что нельзя было бы исправить», — закончил свою речь премьер-министр страны.

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