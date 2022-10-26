Донецк, , 12:03 — REGNUM Губернатор Амурской области Василий Орлов посетил мемориал Саур-Могила в Донецкой Народной Республике. Он назвал этот памятник местом силы и подчеркнул, что его восстановили силами военно-исторического общества и министерства обороны после боёв 2014 года. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Русский Донбасс Александр Погожев © ИА REGNUM

Читайте также: Глава района в ДНР поблагодарил за помощь Приамурье

«Не мог проехать мимо этого культового места. Здесь шли тяжёлые бои в 1943 году. Здесь же шли тяжёлые бои в 2014 году. Культовое место, место силы. Здесь всё чувствуется острее… Здесь душой понимаешь — мы обязательно победим!» — отметил Василий Орлов.

Он также подчеркнул, что со времён Великой Отечественной войны на стелле мемориала появились новые фамилии и новые лица героев, которые отдали свои жизни за свободу и независимость Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Амурской области посетил Амвросиевский район Донецкой Народной Республики. По его оценке, восстановление инфраструктуры в муниципалитете идёт хорошо.